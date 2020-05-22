Завернутую в пакет мужскую голову нашли в московском парке

22.05.2020, 20:16, Новости дня

На север-западе столицы обнаружили мужскую голову в мусорном пакете, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.

Часть тела была найдена в лесополосе в районе Планерной улицы. На месте работают следователи и криминалисты. В ходе экспертизы будет установлен возраст погибшего, расследование продолжается, передает РИА «Новости».

Ранее в парке в парке на юго-западе Москвы обнаружили фрагменты человеческих тел.