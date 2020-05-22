 

В гостях у Сильвестра Сталлоне: экскурсия по вилле актера в Ла Кинте, которую он пытается продать 9 лет

22.05.2020, 20:13, Разное

Сильвестр Сталлоне, как и любая уважающая себя мировая знаменитость, является владельцем нескольких объектов недвижимости, но от одного из них он хочет избавиться уже 9 лет. Еще в 2011 году звезда фильмов “Рокки” и “Рэмбо” выставил на продажу виллу, расположенную в курортном городке Ла Кинта, Калифорния, но, несмотря на ее роскошность, желающих не нашлось. Сильвестр не теряет надежды и, по данным Los Angeles Times, уменьшил цену на 849 тысяч долларов – теперь он просит за виллу 3,35 миллионов долларов. Хотя сам актер купил ее за 4,5 миллионов – 10 лет назад. Посмотрим, что за эту цену предлагается.

Дом в испанском стиле расположен на территории The Madison Club, одного из самых эксклюзивных закрытых гольф-клубов США. В особняке площадью 480 квадратных метров, называемом в профайле “воплощением голливудского ретрита”, имеется четыре спальни, несколько ванных комнат, гостиная с камином, кухня, объединенная со столовой, и открытая кухня на террасе, винная комната, гардеробная, а на территории поместья расположен, конечно же, бассейн. Из окон и с балконов дома открываются завораживающие виды на горы и гольф-поля.



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