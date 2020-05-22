От палетки теней авторства Леди Гаги до массажа для врачей: бьюти-дайджест недели

22.05.2020, 20:13, Разное

Haus Laboratories

Леди Гага, концертные образы которой сложно представить без яркого мейка, презентовала новую палетку теней Stupid Love своего собственного бренда Haus Laboratories. Палетка, вдохновленная альбомом певицы Chromatica, состоит из 18 насыщенных оттенков – от ярко-синего и фиолетового до нежно-розового и белого – и нескольких видов текстур.

М.А.С

Бестселлер Fix+ от М.А.С предстал в улучшенной формуле: новинка Fix + Magic Radiance обеспечивает длительное увлажнение, гладкую кожу и влажное сияние. Визажисты M.A.C постоянно экспериментируют, смешивая текстуры и формулы для максимального результата в работе. Именно так и был создан Fix + Magic Radiance – за кулисами показов моды главным визажистом Неттой Секели, ведомой целью “одним пшиком создать эффект идеальной кожи”.

Vilhelm Parfumerie

Основатель марки Vilhelm Parfumerie Ян Вильгельм Альгрем “собирает” во флаконах из граненого стекла молекулярные ароматы будущего: дань родине (Stockholm), любимые фильмы (Basilico&Fellini), весенние цветы (Modest Mimosa) и даже особый привет России – в аромате Darling Nikki. Среди новинок марки – 10 ароматов в новом формате 50 мл, включая Mango Skin, 125th bloom, The Oud affair, Poets of Berlin, Morning Chess, Dear Polly и другие. Ароматы в новом объеме можно купить дистанционно – в онлайн-магазине MOLECULE.

BVLGARI

BVLGARI и ГМИИ им. Пушкина подготовил авторские туры, тематика которых задана 2700-летним греко-римским культурным наследием, являющимся неиссякаемым источником вдохновения для Дома. Программа первого цикла разработана в сотрудничестве с департаментом Bvlgari Parfums, не первый год исследующим таинственные нити, связывающие ароматы и драгоценные камни. Созданная им коллекция высокой парфюмерии Le Gemme заключена во флаконы в виде древних амфор и обелисков, напоминающих о легендах великого Пути самоцветов. В ходе виртуальной музейной прогулки искусствоведы поделятся необычными сюжетами и предложат по-новому взглянуть на знакомые экспонаты.

ARCAYA

Немецкий космецевтический бренд ARCAYA представил два новых набора ампул – Pink Edition и Glow2Go. Первые предназначены для ухода за лицом и губами и включают в себя по две ампулы для лица Elastin Age Stop и Stem Cell Actives, призванные обеспечить максимальное восстановление эластичности кожи и разгладить мелкие морщинки, а также ампулу для губ Volume Lips, обеспечивающую интенсивное питание, восстановление и придание губам push up-эффекта. Что касается набора Glow2Go, ампулы в нем мгновенно возвращают коже здоровое сияние, устраняя следы стресса и усталости.

L’Oréal Paris

В рамках программы солидарности группы L’Oréal, направленной на борьбу с распространением коронавируса, L’Oréal Paris бесплатно снабдит российские больницы 95 000 единицами геля-санитайзера и 1 000 единицами увлажняющих средств. В конце мая начнутся поставки антисептиков и наборов для ухода за кожей в городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке, первый МГМУ имени И. М. Сеченова – университетскую клиническую больницу №1, больницу имени Боткина и другие центральные больницы Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, которые были перепрофилированы под лечение пациентов с COVID-19.

Face Fit

Сеть студий лифтинга лица Face Fit дарит российским медикам бесплатный сеанс массажа. Акция была инициирована в благодарность за борьбу с пандемией и будет реализована в течение двух месяцев после открытия студий. Записаться на сеанс медики могут уже сейчас, получив специальный код на услугу, связавшись с менеджерами сети через аккаунт в Instagram или по телефону, указанному на сайте myfacefit.ru.

Oriflame

Шведская марка представила новинку – тушь с “эффектом кошачьих глаз” THE ONE Tremendous, призванную сделать взгляд соблазнительным и придать ему особую кошачью “хитринку”. За счет щеточки “песочные часы” тушь удлиняет ресницы во внешних уголках глаз при помощи плавного эргономичного изгиба, мягких щетинок и скругленного кончика. Формула туши содержит два типа фибры. Одна из них – в форме сердец – обхватывает каждую ресничку, а другая – микрофибра – создает экстремальный объем и утолщает ресницы.

Natura Siberica

Natura Siberica представила коллекцию бесспиртовых антибактериальных средств ANTI-VIRUS. В новую линию вошли несколько видов мыла для рук, гели для душа, а также бесспиртовые антисептики (гели и спрей). Главная действующая сила – полиаминопропил бигуанид (Polyaminopropyl biguanide) торговой марки Microsyn (MICROSYN® PHMB 20), который считается быстродействующим дезинфицирующим компонентом широкого спектра действия и убивает практически все известные болезнетворные бактерии и вирусы.

Bioderma

Новинка марки – солнцезащитный спрей-вуаль для лица и тела Photoderm MAX с фактором защиты от UVA / UVB излучений 50+ – защищает клетки от повреждения и предотвращает процессы преждевременного старения. Прекрасно подходит для использования всей семьей. Не вызывает аллергических реакций, легко наносится и распределяется: достаточно распылить спрей-вуаль с расстояния 20 см и дать ему впитаться.

PHYTO

Французский косметический бренд PHYTO представил гамму средств для полноценного ухода за окрашенными и мелированными волосами PHYTOCOLOR. Линия состоит из трех продуктов – шампуня, маски и ухода. В формулы средств входят тщательно отобранные натуральные и эффективные растительные компоненты, которые бережно воздействуют на окрашенные волосы, к тому же, гамма не содержит сульфаты SLS / SLES.

Librederm

Бренд Librederm представил актуальную новинку – антисептические спиртовые средства STOPVIRUS, куда входят антибактериальные спрей и гель для рук с перекисью водорода, антибактериальный гель для рук с экстрактом алоэ вера и витамином Е. Санитайзеры содержат 60% этилового и 70% изопропилового спирта, защищая руки от вирусов и бактерий на 99,9%. Они разработаны и изготовлены в соответствии требованиям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) к антисептическим спиртосодержащим средствам.

be first

В арсенале бренда be first – комплекс Hyaluronic Acid, представляющий собой гиалуроновую кислоту в виде добавки. Прием гиалуроновой кислоты помогает организму восстановить ее запасы, улучшить состояние тех тканей, составной частью которых она является. Как следствие – способствовать уменьшению болевого синдрома в суставах, увеличить подвижность суставов, снизить опасность травматизма, сократить периоды восстановления после травмы, улучшить состояние кожи. При приеме комплекса предварительно проконсультируйтесь с врачом.