 

NBC – в американских магазинах накаляются страсти — носить маски не всем по нраву

22.05.2020, 20:10, Новости дня

На фоне борьбы с распространением коронавируса сотрудники магазинов розничной торговли США вынуждены пытаться обеспечивать соблюдение мер безопасности, помимо исполнения привычных обязанностей, отмечает NBC News. При этом многие из них не чувствуют себя в безопасности, особенно из-за конфликтов в связи с нежеланием ряда покупателей носить защитные маски.

Необходимость ношения защитной маски в магазине стала источником конфликтов. 

СОТРУДНИК СЕТИ СКЛАДОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ COSTCO: Всем привет. Я работаю в Costco, и я попросил этого члена (клуба компании. — ИноТВ) надеть маску, потому что таковы правила нашей компании. Так что либо наденьте маску…

ПОКУПАТЕЛЬ: Я не собираюсь этого делать, потому что я проснулся в свободной стране.

На вирусном видео, снятом в Сostco, покупатель, который не хочет надевать маску, оскорбляет сотрудника.

ПОКУПАТЕЛЬ: То есть вы заберёте мою тележку, полную продуктов?

СОТРУДНИК СЕТИ СКЛАДОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ COSTCO: Всего доброго, сэр. Вам больше не рады на нашем складе. Вы должны покинуть помещение. Спасибо.

Сеть Сostco, представители которого отказались комментировать данный инцидент, требует от своих покупателей носить маски, цитируя заявление Центров по контролю и профилактике заболеваний США: «Хотя кто-то может быть не согласен с данными правилами или ставить под сомнение их эффективность, мы предпочитаем не рисковать безопасностью…».

ДЖО ЛИН КЕНТ, корреспондент NBC News: Данный конфликт убедительно свидетельствует о новой реальности для сотрудников магазинов розничной торговли, которые, помимо привычных обязанностей, теперь должны обеспечивать соблюдение правил безопасности.

ПОКУПАТЕЛИ: Мы живём в США.

Напряжённость выходит из-под контроля на фоне беспрецедентного роста потребительского спроса. Продажи в магазинах сетей розничной торговли Walmart и Target выросли более чем на 10 процентов, а онлайн-продажи взлетели ещё выше.
 
БРАЙАН КОРНЕЛЛ, главный исполнительный директор Target: Этот квартал первый в своём роде за всю долгую историю нашей компании.
 
Работники продуктовых магазинов также беспокоятся за свою собственную безопасность.
 
ВИЛЛЕР БЕЙТС, сотрудница сети супермаркетов в Южной Калифорнии Ralphs: Мы не чувствуем себя защищёнными. Это настоящее сумасшествие, что покупатели иногда так себя ведут, а мы должны иметь дело с теми, кто может быть здоров, а может быть и болен.

Что касается сотрудника Сostco Тайсона, после этого непростого момента он чувствует себя благодарным. На своей страничке в Twitter он поблагодарил всех за поддержку, пытаясь справляться с новой работой вдобавок к уже имеющейся на «передовой» этой пандемии.

Джо Лин Кент, NBC News, Лос-Анжелес.

Дата выхода в эфир 20 мая 2020 года.

 



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