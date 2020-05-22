Завершено расследование дела об убийстве Шеремета

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22.05.2020, 20:08, Новости дня

На Украине завершено досудебное расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил адвокат одного из подозреваемых Тарас Беспалый.

«Из основного дела выделили материалы по отношению [Юлии] Кузьменко, [Яны] Дугарь, [Андрея] Антоненко и одновременно огласили о завершении досудебного расследования. Это значит, что следствие считает, что собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд, они готовы передать материалы для ознакомления. После того как мы с ним ознакомимся, дело передадут в Шевченковский районный суд», – сказал защитник Кузьменко изданию «Страна.ua».

Сторона защиты до последнего была уверена в закрытии дела, так как «реальных доказательств по делу нет и не было».

«Уволили группу прокуроров и поставили во главе дела прокурора с фамилией Тарасюк. Это бывший военный прокурор, и теперь он будет проводить дело относительно волонтеров и военных. Думаю, что слушание нескоро», – добавил Беспалый.

12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета, которыми оказались украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Основным мотивом преступления украинская полиция называет «дестабилизацию ситуации на Украине».



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