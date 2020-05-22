Медики рассказали о простом способе дезинфекции маски

22.05.2020, 20:08, Новости дня

Врачи и специалисты из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют ежедневно стирать многоразовую маску для лица с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress.

Лучше всего использовать для этого стиральную машину, а после – тщательно высушить маску с помощью пара, передает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что маски типа N-95 покупать не стоит, так как ими пользуются врачи, и массовое приобретение таких средств защиты может привести к дефициту на рынке.

Напомним, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко уже объяснил пользу масок для здоровых людей в транспорте или в магазине.

Ранее академик РАН Виталий Зверев оценил идею смазывать маски «звездочкой» для большей защиты от коронавируса.