Московские власти пояснили, когда снимут ограничения на массовые мероприятия

22.05.2020, 20:08, Новости дня

Правительство Москвы снимет ограничения на массовые мероприятия в самую последнюю очередь, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Массовые мероприятия будут открываться в самую последнюю очередь в столице», – сказала Ракова в эфире «России 24», передает ТАСС.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве последние две недели имеет устойчивую динамику на улучшение. Мы каждый день видим, что количество госпитализированных больных у нас сокращается, по сравнению с пиком госпитализация упала в два раза, при этом мы видим увеличение больных, которые выписываются. В эту неделю разница между теми, которых госпитализировали, и теми, кого выписали, составляет практически в два раза по сравнению к выписанным больным», – добавила она, информирует РИА «Новости».

Решение об открытии предприятий сферы услуг будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации после открытия МФЦ, уточнила Ракова.

По ее словам, пик заболеваемости коронавирусом в Москве пришелся на апрель.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице необходимо сохранять введенные ранее ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 8 тыс. 894 новых случая коронавируса в 84 регионах, всего в стране зарегистрировано 326 тыс. 448 случаев заболевания. Доля выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигла 30,6% от общего числа заразившихся в России.