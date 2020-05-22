В Италии число активных случаев COVID-19 опустилось ниже 60 тыс.

22.05.2020, 20:05, Новости дня

В Италии за последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончалось 130 человек (на 26 меньше, чем сутками ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 22 мая.

Общее количество жертв эпидемии, таким образом, достигло 32 616 человек.

За последние сутки вылечилось 3160 пациентов, общее число выздоровевших достигло 137 720.

Продолжает болеть 59 322 человека (-1638). По данным La Repubblica, это произошло впервые с 26 марта. В терапевтических отделениях лечение проходит 8957 пациентов (-312), в отделениях интенсивной терапии – 595 (-45). Еще 49 770 человек лечатся в домашних условиях (-1281).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 228 658 (+652).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,15 млн человек, из них более 335 тыс. умерли, более 1,98 млн вылечились.