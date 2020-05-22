Суточная смертность от коронавируса в Испании неделю держится на минимальном уровне

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22.05.2020, 20:05, Новости дня

За последние сутки в Испании от коронавирусной инфекции скончались 56 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Таким образом, уже шесть дней подряд в королевстве суточные потери не превышают 100 человек. Общее количество связанных с COVID-19 достигло 28 628.

Всего методом ПЦР-тестирования в стране подтверждено 234 824 случая заражения коронавирусом, 446 из них за последние сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,15 млн человек, из них более 335 тыс. умерли, более 1,98 млн вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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