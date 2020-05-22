Российские спутники увидели очищение атмосферы над Уханем за время карантина

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22.05.2020, 19:53, Новости дня

Российские спутники «Метеор-М» зафиксировали улучшение экологической обстановки в китайском Ухане во время карантина, вызванного эпидемией коронавируса, сообщили в холдинге «Российские космические системы».

«Изображения, полученные при помощи разработанных в холдинге «Российские космические системы» приборов, позволили оценить очищение атмосферы над городом Ухань после карантина», – передает «Интерфакс» сообщение РКС.

Спутник «Метеор-М» сделал снимки города в прошлом году и в марте текущего года.

«Изображения демонстрируют огромную разницу в прозрачности атмосферы в эти периоды, а следовательно, и степень экологического воздействия промышленности на окружающую среду», – сообщил главный конструктор многозонального сканирующего устройства гидрометеорологического обеспечения Юрий Геткин.

Напомним, в апреле ученый университета имени Мартина Лютера в немецком Галле Ярон Оген заявил, что повышенный риск смерти от коронавируса с большой вероятностью связан с уровнем диоксида азота в воздухе.



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