 

Россия поблагодарила США за помощь в борьбе с коронавирусом

22.05.2020, 19:53, Новости дня

Россия признательна США за поставляемую помощь в борьбе с пандемией коронавируса, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Вчера мы получили первую партию из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких от США. Подобного рода жесты, на наш взгляд, абсолютно естественны, они носят сугубо гуманитарный характер. Мы признательны американской стороне за оказываемое на нынешнем этапе содействие», – передает РИА «Новости» слова Рябкова в ходе онлайн-дискуссии, организованной Фондом Горчакова.

Первая партия аппаратов ИВЛ из 50 штук прибыла в четверг в Москву на транспортном самолете ВВС США.

Ожидается, что второй рейс со 150 аппаратами ИВЛ прибудет в Россию на следующей неделе. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Скворцова назвала сроки выхода на «плато» в ситуации с коронавирусом в России

20.04 / Правительство Приморского края заверило в выполнении нацпроектов на фоне коронавируса

26.04 / Трамп и Путин сделали совместное заявление по поводу годовщины встречи на Эльбе

15.05 / Contra Magazin уличил Меркель в лицемерных нападках на Россию

30.03 / Почти все крупные промпредприятия в Китае возобновили работу

16.04 / Посол в США обвинил американские власти в затягивании передачи сведений о российских детях

01.05 / Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

01.05 / Собянин рассказал об особой первомайской колонне машин

22.05 / Союз журналистов счел неадекватной сумму иска Роснефти к РБК

29.04 / Белоруссия разместила на Мосбирже облигации на 10 млрд рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска