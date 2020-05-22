Американские медики обновили рекомендации по диагностике и лечению COVID-19 у детей

22.05.2020, 19:45, Разное

Дети по-прежнему не в группе риска

Рекомендации составил профессор клинических инфекционных заболеваний Университета Калифорнии (University of California) Джейме Девилль (Jaime G Deville). В первой части документа автор напомнил о том, что коронавирусом могут заболеть дети всех возрастов, однако это происходит не так часто, как у взрослых — в среднем от 1 до 5 %.

По состоянию на 2 апреля 2020 года, из 149 760 подтвержденных случаев, зарегистрированных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), только 1,7% были у детей в возрасте до 18 лет. Приблизительно 90 % случаев были связаны с домашними или социальными контактами, а 10 % были связаны с путешествиями, – сообщается в документе.

До сих пор неизвестно, может ли SARS-CoV-2 передаваться через грудное вскармливание, единственный отчет о проведенном тестировании не выявил вируса в материнском молоке шести пациенток. Однако возможен капельный путь передачи во время тесного контакта матери и ребенка во время кормления.

Лихорадка и кашель являются наиболее распространенными симптомами у детей, информирует профессор Девилль. Из 291 случая заболевания детей у 56 % была высокая температура, у 54 % — кашель, а у 13 % — одышка, и 73 % детей имели хотя бы один из этих симптомов. Менее распространенные симптомы: усталость, ринорея, заложенность носа, диарея и рвота.

Автор отмечает, что несмотря на сообщения о тяжелых случаях COVID-19 у детей, включая случаи со смертельным исходом, скорее всего, большинство маленьких пациентов переносят заболевание бессимптомно, либо же в легких или умеренных формах. Большему риску тяжелого течения болезни подвержены младенцы до 1 года и дети с хроническими заболеваниями легких (в том числе астмой), сердечно-сосудистыми заболевания, а также пациенты с иммуносупрессией, связанной, например, с химиотерапией. Риск тяжелого течения заболевания могут создать хронические болезни почек, печени, эндокринные нарушения и тяжелое ожирение.

В рекомендация отдельно подчеркивается, что до сих пор неясно, по какой причине COVID-19 менее распространен и не имеет такого тяжелого течения у детей, по сравнению со взрослыми. Возможно, детский организм дает менее агрессивный иммунный ответ, который вызывает цитокиновый шторм. Другое объяснение заключается в том, что взаимодействие вирусов в дыхательных путях маленьких детей приводит к снижению у них вирусной нагрузки. Также рассматривается версия о том, что рецептор коронавируса АПФ-2 может экспрессироваться в дыхательных путях у детей не так, как у взрослых.

Новая угроза – детский мультисистемный воспалительный синдром

Отдельный блок рекомендаций посвящен детскому мультисистемному воспалительному синдрому (ДМВС) — редкому, но тяжелому состоянию, которое может быть вызвано COVID-19. В Европе и США зафиксированы десятки подобных случаев, что вызывает большую обеспокоенность медиков. Большинство детей имели положительный тест на коронавирус, либо подтвержденный контакт с заболевшим. Клинические симптомы этого состояния очень схожи с симптомами шока при болезни Кавасаки и проявлениями синдрома токсического шока.

CDC выпустил специальное уведомление, в котором попросил медиков сообщать о подобных случаях в органы здравоохранения. Также были выделены критерии ДМВС, определение которого предполагает наличие не менее четырех признаков:

лихорадка в течение 24 часов;

лабораторные признаки воспаления;

тяжелое течение заболевания с вовлечением не менее трех систем и органов: например, сердца, почек, желудочного-кишечного тракта и т.п.

отсутствие альтернативных вероятных диагнозов:

подтверждение текущей или недавней инфекции, вызванной SARS-CoV-2 или контакт с больным COVID-19 в течение четырех недель до появления симптомов.

До получения дополнительных результатов, дети, у которых имеются клинические признаки ДМВС, должны быть как можно скорее направлены к детскому инфекционисту, ревматологу, кардиологу или в отделение интенсивной терапии, сообщается. Также медикам рекомендуется при характерных симптомах назначать маленьким иммуноглобулин внутривенно и аспирин.

Тестирование и лечение

В рекомендациях указывается, что критерии тестирования на коронавирус у детей определяются в каждой стране в зависимости от текущих протоколов и возможностей. Однако автор предлагает органам здравоохранения проводить тестирование при оценке наличия у детей симптомов, соответствующих COVID-19: лихорадка, постоянный кашель, одышка, рвота, диарея. Также следует проверить наличие вируса у детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями и тех, кто родился недоношенным. Если у госпитализированного ребенка тест отрицательный, рекомендуется повторить анализ в течение следующих 48 часов.

Решения о применении противовирусной терапии должны приниматься индивидуально в зависимости от тяжести заболевания. В рекомендациях отмечается, что исследования эффективности и безопасности противовирусной терапии проводились преимущественно у взрослых.

В списке возможных препаратов для лечения COVID-19 первое место занимает ремдесивир, который имеет обнадеживающие данные об эффективности и безопасности применения. В качестве альтернативы возможно применение гидроксихлорохина без азитромицина. В то же время не рекомендуется лечить детей хлорохином из-за неопределенной эффективности и потенциальной сердечной токсичности препарата. В «черный список» попала также комбинация лопинавир-ритонавир, имеющая неблагоприятную фармдинамику.

В рекомендациях подчеркивается, что все назначенные противовирусные препараты должны приниматься только под наблюдением врача, самолечение очень опасно для здоровья ребенка.

Упомянут в документе и витамин А, который давно используется в качестве вспомогательного средства при лечении кори, а его применение было связано со снижением заболеваемости и смертности от коревой пневмонии. «Дефицит витамина А может быть связан с нарушением гуморального и клеточного иммунитета, и даже легкий дефицит витамина А может привести к повышенной заболеваемости корью и другими респираторными вирусными инфекциями», – сообщается в документе.

Также в документе даны подробные рекомендации по лечению детей с COVID-19 с легкими симптомами в домашних условиях. Такие дети должны быть изолированы от других членов семьи и домашних животных и получать поддерживающую терапию. Взрослые должны получить подробные инструкции от врача, в частности о тревожных симптомах заболевания. Срочная госпитализация может потребоваться при сильной одышке или затрудненном дыхании ребенка, боли или давлении в области грудной клетки, посинении лица или губ, спутанности сознания. Если болеет младенец, родителей должно насторожить «стонущее дыхание», центральный цианоз, невозможность кормления.