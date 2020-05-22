Дети выделяют коронавирус дольше взрослых

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22.05.2020, 19:42, Новости дня

У детей есть особенности иммунного реагирования на коронавирус COVID-19. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. 80% инфицированных коронавирусом детей переносят его намного легче, чем взрослые. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что дети, к сожалению, дольше являются источником инфекции для окружающих, продолжительное время выделяя коронавирус.

"Это абсолютно доказанный факт, сейчас описана уже способность детей выделять вирус 18 и 37 дней", — рассказал Александр Горелов на приуроченной ко Дню защиты детей 1 июня прямой линии "Диалог поколений. Детям о важном", которую 22 мая организовали фонд "Контент" и ТАСС.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора объяснитл эту особенность особенностями иммунной реакции у детей. У взрослых, подчеркнул он, все просто — иммунная система поборола вирус и инфекционный процесс закончился. У детей иммунный ответ формируется медленнее.

Правда детей среди заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 не так уж и много – всего 7% от общего числа. Александр Горелов подчеркнул, что от коронавирусной инфекции умирают не только люди старше 65 лет. Жертвами коронавируса становятся люди любого возраста, в том числе и дети.

При этом сейчас чаще всего инфицируются подростки 15-17 лет. По мнению Горелова, это происходит от того, что они пренебрегают мерами самоизоляции, нарушают режим, который их должен защищать от инфицирования, не носят маски, встречаются с друзьями.

На 22 мая в РФ подтверждено 326 тысяч 448 случаев заражения коронавирусом. От осложнений коронавирусной инфекции умерли 3 тысячи 249 пациентов. При этом число выздоровевших уже превышает отметку в 99 тысяч 825 человек. РФ вышла на второе место в мире по числу проведенных тестов. В РФ с начала пандемии коронавируса произведено более 8 миллионов 100 тысяч тестов на вирус.



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