Чемпионат Белоруссии. “Славия” и “Городея” сыграли вничью

22.05.2020, 19:42, Новости дня

В матче десятого тура чемпионата Белоруссии по футболу "Славия" на поле домашнего стадиона сыграла вничью с командой "Городея". Встреча проходила в городе Мозырь и завершилась вничью – 1:1.

У гостей голом отметился Денис Яскович (30-я минута), а у хозяев поля единственный мяч забил Андрей Чухлей (61), реализовавший пенальти.

"Славия" с 12 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а "Городея" расположилась строчкой ниже, имея в активе также 12 очков.

Напомним, чемпионат Белоруссии, в отличии от других европейских лиг, не был остановлен из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний количество заразившихся COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек, из которых 330 тысяч скончались.