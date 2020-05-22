Чемпионат Белоруссии. “Славия” и “Городея” сыграли вничью
22.05.2020, 19:42, Новости дня
В матче десятого тура чемпионата Белоруссии по футболу "Славия" на поле домашнего стадиона сыграла вничью с командой "Городея". Встреча проходила в городе Мозырь и завершилась вничью – 1:1.
У гостей голом отметился Денис Яскович (30-я минута), а у хозяев поля единственный мяч забил Андрей Чухлей (61), реализовавший пенальти.
"Славия" с 12 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а "Городея" расположилась строчкой ниже, имея в активе также 12 очков.
Напомним, чемпионат Белоруссии, в отличии от других европейских лиг, не был остановлен из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний количество заразившихся COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек, из которых 330 тысяч скончались.
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