 

Главврач Филатовской больницы: число госпитализаций пациентов с COVID пошло на снижение

22.05.2020, 19:42, Новости дня

Поступление пациентов в московские больницы с коронавирусной инфекцией COVID-2019 снижается. Об этом рассказал главный врач ГКБ №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко в прямом эфире программы "60 минут".

По его словам, за сегодняшние сутки в больницу поступило всего 125 пациентов.

"Есть небольшое снижение поступления зараженных COVID. При том, что среднее количество пациентов две-три недели назад было 160-170 человек. Но были дни, когда поступало более 300 человек в сутки", — отметил он.

Что касается реанимационных пациентов, сейчас там находятся 138 пациентов, из них 40 % подключены к аппаратам ИВЛ. Легочная недостаточность развивается, как правило, у пациентов К2 и К3, у которых более 25% пораженной ткани.

"Если в легких больного не происходит газообмен, то его переводят на ИВЛ", — пояснил врач.

Также Вечорко отметил, что в последнее время при необходимости они используют масочную терапию, чтобы не допускать жесткие параметры ИВЛ.
Главврач сообщил, что Филатовская больница одна из самых крупных в России.

"Работает три корпуса, один из них роддом", — отметил Вечорко.

"За все время с 29 марта было госпитализировано более 700 рожениц, родилось порядка 140 детишек, из них две двойни", — сообщил он.

Что касается передачи коронавируса от матери к ребенку, то в больнице не зафиксировано такой информации. "Не передается", — подчеркнул врач.

Вечорко добавил, что врачи Филатовской больницы работают по удобному для них графику. "Смены 7, 12 и 24 часа", — продолжил он.

Как отметил он, с каждым сотрудником медучреждения проводится беседа о более удобном для него режиме. "Врачи нашей больницы могут на выбор выбирать свое рабочее время", — отметил он.



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