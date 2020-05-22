Мнение: Почему немецкая Йена справилась с коронавирусом

22.05.2020, 19:40, Разное

Как верно отметил Карл Маркс в своих «Тезисах о Фейербахе», главный критерий истины — это практика.

Пару месяцев назад по Рунету распространился перевод статьи Томаса Пуэйо, в которой тот обещал нам уже к концу марта коллапс системы здравоохранения и прочие ужасы. Статья получилась очень убедительной, с обилием графиков и расчётов:

https://habr.com/en/post/491974/

У господина Пуэйо была добротная, весьма правдоподобная теория. Однако практика показала, что даже страны, которые решили болеть «на ногах», — Швеция и Белоруссия, — держатся вполне уверенно. Никаких гор трупов, коллапса системы здравоохранения и падающих прямо на улицах людей там нет.

Пока что неясно, какая стратегия окажется в итоге правильной, так как экономика Швеции, например, пока что падает с той же скоростью, что и у соседей. Тем не менее, ещё не вечер: если шведам и белорусам удастся удержать экономики от жёсткой просадки, там, возможно, будет в итоге меньше смертей, чем в окарантиненных странах. Экономический кризис, — неизбежный спутник карантина, — убивает людей надёжнее, чем коронавирус. Я читал исследование, в котором авторы на примере США рассчитывали, какую дополнительную смертность даёт каждый процент снижения ВВП. Ссылку за давностью лет уже не найду, однако цифры выходили жуткие.

Впрочем, нам с вами данные по США и не нужны, на примере лихих девяностых мы можем увидеть, как экономический бардак сократил продолжительность жизни в России на целых пять лет:

https://ruxpert.ru/Продолжительность_жизни_в_России



Другая популярная теория, которую носители продвигали особенно яростно, заключалась в том, что маски от коронавируса не спасают. Нас потчевали формулами, расчётами и красочными сравнениями, которые подводили читателя к убеждению, будто ношение маски — это сверхсложная, недоступная обычному человеку наука, и будто бы за пределами больниц маски будут скорее мешать, чем помогать.

В городе Йене, немецком аналоге нашего научного центра Зеленограда, отказались верить экспертам на слово и ввели обязательное ношение масок. Когда бургомистр Томас Ницше последовал совету местной университетской клиники и решился на эксперимент, на него показывали пальцем, над ним смеялись. К большому удивлению специалистов, мера сработала:

https://www.dw.com/ru/почему-немцев-все-же-обязали-носить-маски-для-борьбы-с-коронавирусом/a-53220827

Сначала власти города столкнулись с сопротивлением. Многие восприняли непопулярный шаг городских властей как чисто символическую меру: министр здравоохранения Тюрингии отозвалась об эксперименте в Йене пренебрежительно: мол, защиты от масок почти никакой и вообще, это дает только ложное чувство безопасности.

Новое правило удалось реализовать только после того, как местный суд отклонил жалобу противников ношения масок – хороший пример того, как в Германии относились к защитным маскам. Начало было по-настоящему чисто символическим: власти раздали имевшиеся у них в распоряжении 2000 масок наиболее нуждающимся. Особенно городские власти подверглись критике именно за то, что обязательное ношение было введено, хотя масок не хватало. Но поскольку приобретать именно медицинские маски не обязательно, то горожане в духе “сделай сам” стали шить маски в большом количестве. И вот, после ввода новых мер – помимо защитных масок в городе были введены и другие ограничения – городские власти Йены две недели подряд сообщали, что у них нет новых случаев заболеваний COVID-19.

Выяснилось, что побороть коронавирус помогают и медицинские, и обычные самодельные маски, при этом самодельные маски из ткани, оказывается, можно стирать в горячей воде, после чего они снова начинают замечательно работать.

Полагаю, причина ошибки экспертов заключалась в том, что они оценивали эффективность масок с позиции отдельно взятого человека, а не с позиции вируса. Тут маски похожи на прививки: отдельного человека маска и вправду защищает слабо — она отсеивает только часть вирусного аэрозоля. Однако когда маски носят все или почти все, количество заражённых каждым носителем падает чуть ли не вдвое, чего достаточно, чтобы эпидемия сдулась сама собой.

Сейчас эксперты говорят, что корона заражает не мгновенно — для подхвата инфекции требуется около 10 минут провести рядом с разносчиком в закрытом помещении, дыша с ним одним воздухом. Если это и вправду так, возможно, для полной победы над вирусом будет достаточно ввести обязательный масочный режим в проблемных регионах.

К сожалению, как это всегда и бывает с новыми гигиеническими процедурами, традиция носить маску внедряется очень медленно. Вирус маленький, невооружённым взглядом его не видно, поэтому менее образованные слои общества предпочитают маски не носить, полагая, будто никакого коронавируса в воздухе нет и быть не может.