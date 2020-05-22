Мнение: Самоизоляция навсегда?

22.05.2020, 19:30, Разное

Путин предупредил, что осенью будет вторая волна коронавируса.

Дословно: «Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, — о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь. Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации» (отсюда).

Выходит, что страну ждет всего лишь коронавирусный перерыв? Чтобы проголосовать за поправленную конституцию, провести парад Победы, в каких-то регионах проголосовать в сентябре за глав и местные парламенты…. И снова закрыться на самоизолцию? С правом ездить на работу? Не более того?

А там глядишь, самоизоляция в привычку войдет…

Рис. отсюда