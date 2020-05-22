Наследница бельгийского престола решила стать военной

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22.05.2020, 19:30, Новости дня

Наследная принцесса Бельгии Елизавета решила стать военнослужащей и осенью начнет обучение в Королевской военной академии.

Елизавета, которой исполнилось 18 лет, станет первой правящей королевой Бельгии после внесения соответствующих поправок в законодательство. Ее отец Филипп взошел на престол в 2013 году, информирует «Царьград».

Отмечается, что бельгийские СМИ восхитились выбором карьеры будущей правительницы.

Елизавета уже постепенно готовится к исполнению монарших обязанностей: впервые она выступила на публике в пятилетнем возрасте, а в семь лет сопровождала отца на открытии Музея наук.

В прошлом году бельгийская принцесса Эсмеральда была задержана за участие в сидячей забастовке эко-активистов на Трафальгарской площади в Лондоне.



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