 

ООН похвалила ветерана ВОВ из РФ за сбор средств для медиков

22.05.2020, 19:30, Новости дня

ООН отметила заслуги ветерана Великой Отечественной войны, 98-летней Зинаиды Корневой из Санкт-Петербурга, которая собрала свыше 3 млн рублей на помощь врачам в борьбе с коронавирусом.

Корнева узнала, что 100-летний житель Британии собрал для врачей 33 млн фунтов и решила выступить с подобной инициативой в России, передает «Царьград».

Ветеран создала канал на YouTube, где начала рассказывать истории из военных лет. В одном из роликов она упомянула британского капитана Тома Мура, который 100 раз обошел вокруг дома, чтобы собрать средства.

«Мы вместе с вами победили в 45-м фашизм, а сейчас вместе боремся с этим вирусом», – отметила Зинаида Корнева.

ООН опубликовала материал, который посвящен россиянке. В нем отмечается, что победившие в войне вдохновляют других своим примером. Также о российской бабушке писали британские издания BBC и The Sun.

На 3 мая зрители Зинаиды Корневой перечислили на счет Всероссийской организации ветеранов войны и труда свыше 400 тыс. рублей.



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