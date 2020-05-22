 

В Роскачестве назвали способы защитить смартфон от мошенников

22.05.2020, 19:30, Разное

Специалисты отечественного Роскачества рассказали о способах обеспечить защиту смартфона от мошенников. Представители Центра цифровой экспертизы при ведомстве указали, что в современности мобильные устройства хранят множество важной информации о владельцах.
Сотрудник Роскачества Илья Лоевский отметил, что прежде всего не следует все значимые данные о себе хранить в одном гаджете. Если он окажется в распоряжении злоумышленников, в руки последних рискуют попасть все секреты человека. Необходимо воздерживаться от открытия сомнительных ссылок и осторожно загружать бесплатный контент. С определенными рисками связано и подключение девайса к открытой сети Wi-Fi. Особенно опасен последний при использовании мобильного банка. Вводить данные карты нельзя нигде, кроме проверенных площадок.

В Роскачестве рекомендуют не приобретать смартфоны с рук или от малоизвестных компаний, поскольку в них может содержаться вредоносное ПО, что повышает уязвимость к кибератакам. Полезным решением станет наличие качественного антивируса, а при установке приложений нужно проверять, какие разрешения запрашиваются. На фоне активности мошенников лучше постоянно повышать собственную грамотность в плане кибербезопасности.



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