 

Под Омском двое подростков до смерти забили собаку палкой

22.05.2020, 19:25, Разное

В селе Любимовка Омской области двое пьяных школьников жестоко расправились с собакой своей учительницы. Подростки до смерти забили животное палкой, сообщает VSE42.ru.

По предварительным данным, молодые люди возвращались домой и случайно попали на задний двор дома своей преподавательницы по английскому языку. На участке они увидели большого алабая. Заметив подростков, собака начала громко лаять. Тогда школьники схватили палку и нанесли животному несколько ударов. После этого они скрылись.



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