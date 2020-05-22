США не собираются выходить из СНВ-III

22.05.2020, 19:19, Новости дня

Соединенные Штаты не рассчитывают выходить из договора СНВ-III и намерены провести добросовестные переговоры с Москвой, заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Отвечая на вопрос ведущего Fox News о том, планирует ли Белый дом выйти из этого соглашения, О’Брайен сказал: «Нет, я так не думаю… Мы проведем с Россией добросовестные переговоры о контроле над вооружениями».

Президент Дональд Трамп неоднократно говорил, что хочет, чтобы к договору присоединился Китай.