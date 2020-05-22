В Пакистане потерпел крушение аэробус А320

22.05.2020, 19:19, Новости дня

Самолет, на борту которого находилось 98 человек, потерпел в пятницу крушение в густонаселенном районе недалеко от аэропорта пакистанского города Карачи. К катастрофе привел отказ двигателя во время посадки. Как сообщают местные власти, есть данные по крайней мере о двух выживших пассажирах. В результате падения самолета было разрушено как минимум пять зданий, информации о погибших и пострадавших на земле пока нет.

На данный момент известно, что пилот рейса 8303 авиакомпании Pakistani International Airlines передал сигнал бедствия диспетчеру незадолго до крушения аэробуса A320, который летел из Лахора в Карачи. На видео, опубликованном в социальных сетях, можно увидеть объятый пламенем самолет, низко летящий над жилым районом в Карачи.

На этой неделе, в преддверии праздника Ид-аль-Фитр, знаменующего окончание мусульманского Рамадана, в Пакистане были возобновлены внутренние авиарейсы. Авиасообщение в стране было прекращено с середины марта из-за вспышки коронавируса.

Хотя мэр Карачи Васим Ахтар первоначально сказал, что все пассажиры и члены экипажа погибли, позднее два представителя управления гражданской авиации сообщили о том, что по крайней мере два человека, находившихся на борту, выжили. Источники рассказали об этом на условиях анонимности.

По данным местных телеканалов, выжили трое пассажиров, сидевших в первом ряду в салоне самолета. Возможно, что в числе выживших – Зафар Масуд, глава Банка Пенджаба. СМИ сообщают, что на месте крушения были обнаружены по меньшей мере 11 тел, еще шесть человек получили ранения. На данный момент неизвестно, идет ли речь о пассажирах или о жителях домов, разрушенных при падении аэробуса.

По данным управления гражданской авиации, на борту самолета находились 91 пассажир и семь членов экипажа. Ранее представители аэропорта Лахора сообщили, что на борту аэробуса были 107 человек.

По словам свидетелей, самолет пытался совершить посадку два или три раза.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан написал в Твиттере: «Шокирован и опечален крушением… Будет проведено немедленное расследование. Молимся и соболезнуем семьям погибших».

Разбившийся самолет прошел государственную проверку 1 ноября 2019 года. 28 апреля главный инженер Pakistani International еще раз провел проверку технического состояния аэробуса. В документе говорится, что «самолет полностью годен к полетам и соответствует всем стандартам безопасности».