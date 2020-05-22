Украина подала в суд на Россию за инцидент в Керченском проливе

22.05.2020, 19:16, Новости дня

Украина подала в международный арбитраж иск против РФ из-за инцидента в Керченском проливе, сообщил украинский МИД.

«Украина подала свой меморандум по делу Украины против РФ о задержании военных кораблей и их экипажей в ноябре 2018 года», – сообщило ведомство в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Киев собирается потребовать моральной и материальной компенсации для украинских моряков из-за инцидента в Керченском проливе.

Три корабля ВМС Украины в 2018 году в ходе провокации нарушили границу РФ и были задержаны. Президент РФ Владимир Путин объяснил эту провокацию низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, перед выборами.

В 2019 году моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.