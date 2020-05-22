Чешские силовики начали охранять российского дипломата

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22.05.2020, 19:16, Новости дня

Правоохранители в Чехии по просьбе российского посольства предоставили охрану дипломату после угроз в его адрес, сообщают СМИ.

«Перед российскими объектами уже несколько дней стоят полицейские наряды. Они охраняют дипломата Андрея Кончакова, который, согласно данным спецслужб, может быть небезопасен для трех пражских политиков, и о его охране просило посольство РФ», – цитирует РИА «Новости» издание Denik N.

Полицейские установили дежурство у здания посольства, где расположены квартиры дипломатов. Также правоохранители охраняют Российский центр науки и культуры, который возглавляет Кончаков.

Ранее пражское издание Seznam опубликовало материал, в котором корреспондент, как утверждается, беседует с главой российского федерального агентства в дипломатическом статусе. По версии издания, житель России якобы привез в Чехию смертельный яд рицин.

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила, что информация привозе яда российским дипломатом Андреем Кончаковым является чистой провокацией.



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