Власти грозят принудительными работами в больницах людям, задержанным за нарушение карантина

22.05.2020, 19:10, Новости дня

Главное управление региональной безопасности Московской области ​сообщило, что суд отправил на обязательные работы в региональные больницы нескольких нарушителей “режима самоизоляции”. Ведомство назвало их “ребятами с избыточной энергией”.

Среди тех, кто был приговорен к такому наказанию:

молодой человек из Красногорска, который уговорил друзей заняться спортом на площадке. Его отправили работать в городскую больницу округа;

еще один житель Подмосковья организовал во время карантина “массовое мероприятие” (по определению властей) возле торгового центра – он будет отрабатывать наказание в Химкинской больнице.

Силовики пригрозили, что такие санкции будут применяться и к другим нарушителям карантина:

“К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции: за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов”, – заявил в связи с решением судов руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев. По его словам, среди работ, которые предстоит выполнять “злостным нарушителям” карантина в больницах, – уборка территории, разгрузка медикаментов, продуктов и других грузов.

“В данной эпидемиологической ситуации просто недопустимо себя вести безответственно и намеренно нарушать установленные требования. Именно об этом говорил губернатор: подобные поступки должны осуждаться, а ребят с избыточной энергией нужно привлекать к работе на благо области, – подчеркнул Каратаев. – Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи, поэтому нарушителей режима будем направлять в медицинские учреждения для выполнения обязательных работ”.

В пресс-службе не уточнили, в какие больницы будут отправлять нарушителей – в “чистые” по коронавирусу или в те, где лечат пациентов с COVID-19.

Ранее о принуждении работать в российских больницах из-за нехватки медперсонала заявляли студенты-медики. В случае отказа выходить на работу им грозили отчислением.

Обязательный режим самоизоляции введен в Московской области до 31 мая. За нарушение больными коронавирусом карантина предусмотрены штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. Для выхода из дома жители региона оформляли цифровые электронные пропуска, однако сегодня, 22 мая, их отменили.