В Подмосковье с 23 мая отменяют электронные пропуска

22.05.2020, 19:10, Новости дня

Власти Московской области решили с субботы, 23 мая, отменить электронные пропуска. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

“С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на мос.ру. В столице – другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется”, – написал губернатор.

“Цифровые пропуска с нами уже больше месяца. Понятно, радости они никому не доставили, а вот результат дали. Эта система и другие меры помогали нам избежать негативного сценария”, – также заметил Воробьев.

Электронные пропуска в Москве и Подмосковье были синхронно введены с 30 марта. С этого момента покидать свои квартиры и дома жители двух регионов могли только в случаях:

обращения за экстренной медицинской помощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью,

поездок на работу, если они были обязаны ходить на работу,

совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

необходимости вынести бытовой мусор.

При этом для каждого этого действия надо было оформлять электронный пропуск на специальных сайтах или через приложение. Без пропуска также было запрещено пользоваться общественным транспортом. Мера вызвала резкое недовольство москвичей, а юристы неоднократно подчеркивали, что считают такие ограничения передвижения незаконными, так как ни в Москве, ни в Подмосковье не был введен режим чрезычайной ситуации.

За отсутствие пропуска полиция штрафовала людей на 4-5 тысячи рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании заявил, что в Москве пока рано снимать ограничения на передвижение и необходимо сохранять строгие меры для борьбы с коронавирусом (режим изоляции, масочный режим, электронные пропуска и другие). Но как долго все эти ограничения продлятся – мэр не сообщил. На данный момент “режим самоизоляции” в Москве действует до 31 мая, и власти столицы пока не официально объявляли о его продлении.