Турецкие отели изменят правила работы из-за коронавируса

22.05.2020, 19:08, Новости дня

В Турции решили изменить правила работы в отелях для недопущения распространения коронавируса, сообщил Роспотребнадзор после консультаций с турецкой стороной.

Консультации проводились между главой российского ведомства Анной Поповой и замминистра здравоохранения Турции Эмине Алп Меше, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с началом туристического сезона будет предпринят ряд мер по недопущению завоза и распространения COVID-19, в частности внесены изменения в правила работы отелей», – сообщило ведомство.

Также в ходе консультаций стороны рассмотрели опыт стран по разработке требований и подходов к снятию ограничений. Чиновники договорились о разработке соглашения по научно-техническому сотрудничеству между Роспотребнадзором и минздравом Турции.

Турецкую сторону заинтересовали российский опыт в создании вакцин и разработка ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» прототипов вакцин от коронавируса.

«Турецкой стороной выражена готовность к совместной работе по разработке вакцин от COVID-19. В связи с этим достигнута договоренность о проведении консультаций между российскими и турецкими учеными и экспертами для обмена знаниями по данной теме», – говорится в сообщении.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что поток туристов из РФ в Турцию в 2020 году может снизиться на 40% на фоне ситуации с коронавирусом.