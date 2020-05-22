В Британии ввели карантин для приезжих

22.05.2020, 19:08, Новости дня

Все приезжающие в Великобританию с 8 июня должны будут проводить две недели на карантине, объявила в пятницу глава МВД страны Прити Пател.

«Все приезжающие из-за границы должны будут проводить 14 дней на карантине. Новые правила вступят в силу 8 июня», – передает РИА «Новости» слова Пател.

Уточняется, что при пересечении британской границы приезжающие должны будут сообщить властям свои контактные данные. Для контроля за соблюдением карантина будут проводиться проверки. Штраф за нарушение режима самоизоляции составит одну тыс. фунтов стерлингов.

Пател пояснила, что данные меры принимаются для того, чтобы не допустить второй волны коронавируса.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как Европа и США ошиблись с выходом из карантина, когда в Британии рейтинг действующей власти упал с 72% на входе в карантин до 47%.