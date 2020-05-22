Мнение: США готовы дать России время, чтобы та включила Китай в СНВ-3

22.05.2020, 19:01, Разное

В развитие темы выхода США из Договора по открытому небу.

Американская пресса сообщает, что Вашингтон готов ненадолго продлить СНВ-3 https://russian.rt.com/inotv/2020-05-22/Politico-administraciya-Trampa-planiruet-prodlit, чтобы дать России немного времени, чтобы привлечь в этот договор Китай.

Мотивировка этого решения достаточно прозрачна. Демократы в Палате Представителей пытаются принять закон запрещающий Трампу выходить из подобных договоров в одностороннем порядке, что является следствием выхода США из ДОН и ДРСМД. Ранее, сходные решение принимались относительно вопроса снятия санкций с России и права Трампа без разрешения объявлять войну Ирану.

Короткая пролонгация позволит Белому Дому говорить, что США дали России шанс и время, чтобы спасти договор и посадить Китай за стол переговоров. А когда незаинтересованный в участии в этом договоре Китай откажется, как отказывался ранее (причем, если Россия будет настаивать, это создаст трения в отношениях РФ и Китая), то Белый Дом заявит, что мы проявили добрую волю и дали им время, но они не хотят соблюдать договор. По сути, это все таже подготовка обвинений в адрес РФ и Китая, ссылаясь на которые США планируют выйти из СНВ-3.

Китаю объективно нет смысла включаться в договор, который закрепил бы неравновесность ядерных потенциалов Китая и США, особенно в свете разгорающейся Холодной войны, которая поставит на повестку дня вопрос увеличения числа ядерных боеголовок и средств доставки, чтобы гарантировать невозможность "превентивных обезоруживающих ударов" и сохранение возможности нанесения неприемлемого ущерба в ходе ответного удара.

В целом, конфликт США и Китая продолжает набирать обороты.

Китай сегодня осудил планы выхода США из Договора по открытому небу.

«Этот шаг США вместе с последними действиями по выходу из ряда договоров является проявлением мышления холодной войны, политики односторонних действий. Ещё один пример негативного проявления отказа от своих международных обязательств»

Между тем военный бюджет Китая на 2020-й год увеличен на 6,6% и достигает уже 179 млрд. долларов.

Также Белый Дом выпустил 16-страничный документ об основах американской политики в отношении КНР.

Прочитать на английском его можно здесь https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/05/U.S.-Strategic-Approach-to-The-Peoples-Republic-of-China-Report-5.20.20.pdf

По нему будет отдельный материал. Основная суть этого документа – Китай и Компартию Китая нельзя исправить и они представляют серьезную угрозу американским интересам, поэтому против Китая будут активно бороться. В принципе, это пока еще не Фултонская речь, но уже рядом.