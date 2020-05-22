Мнение: Храмы культуры и храмы жратвы

22.05.2020, 19:00, Разное



Министр культуры РФ Ольга Любимова

Вчера посмотрел в “Новостях” интервью с нашей министершей культурки – по поводу того, как они планируют открывать музеи и театры по ходу эпидемии чудовищного ковида. И уже к середине не было слов от возмущения. Черт, да что такое они все несут?!

Министерша Любимова долго и подробно рассказывала, как они отныне станут издеваться над посетителями музеев: мало того, что всех, конечно же, обрядят в маски и перчатки в обязательном порядке, но еще и запретят группы, расчертят музейный паркет на квадраты, а еще и введут норму – что каждый посетитель музея должен находиться в центре квадрата площадью 20 кв.м, и чтобы больше в этом квадрате ни одного человека не было!

Они, очевидно, уже помешались на своих квадратно-гнездовых методах. Но хочется спросить одно: господа из МинКульта – а вы в “Перекрестке” были? Или вам еду на дом приносят? А вы зайдите сегодня в любой “Перекресток”. Или, тем паче, в “Пятерочку”. И посмотрите, сколько там покупателей бродят между полок.

Я вот вчера был, говорю как свидетель. Реально – кучность в магазинах уже сейчас такая, что никаким музеям и не снилась! Люди активно перемещаются, ни о каких “квадратах по 20 м” и речи не может быть. И спрашивается тогда – в чем разница? Неужели в “храмах искусства” вирус будет злее и прилипчивее, а в продуктовых он, типа, расслабляется из-за обилия жратвы?

Может быть, они уже умерят как-то свой административный раж, и перестанут издеваться над людьми?

Нет. Вчера, например, еще и Собянин объявил о “смягчении”, точнее, “первом этапе” смягчения карантина. На деле всё “смягчение” сводится к открытию МФЦ, и это, как понятно ежу, вообще не связано с московскими безумствами по ограничению свобод граждан; просто МФЦ нужны для “обеспечения голосования” – которое стало “идеей фикс” Путина.

А все остальные издевательства, вплоть до пропусков на выход из дома – продолжаются.