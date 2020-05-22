 

Как одновременно обидеть Джиджи Хадид, Кайли и Кендалл Дженнер: объясняет и следом извиняется Дрейк

22.05.2020, 18:55, Разное

Вчера в сеть попала песня Дрейка, в которой музыкант проходится нелестным словом по главным ньюсмейкерам последних лет – Джиджи Хадид, Кайли и Кендалл Дженнер. Трек был написан несколько лет назад, но так и не вышел в эфир. Его уже однажды сливали в соцсети, но музыканту удалось быстро удалить трек из доступа. И вот теперь он снова всплыл и на этот раз наделал много шума. В песне звучат следующие слова:

Да, я ненавижу это общество, я настоящий подонок. Кайли Дженнер – просто девка. У меня их 20, таких, как Кайли. У меня есть и 20 чертовых Кендалл, стройных молодых моделей Vogue. Да, у меня есть и 20 чертовых Джиджи.

Дрейк

После того как соцсети подхватили эту запись, на Дрейка обрушилась волна критики. В конце концов, он же дружит с экс-бойфрендом и отцом ребенка Кайли Трэвисом Скоттом, часто бывает на вечеринках семей Кардашьян-Дженнер и Хадид. Рэпер не стал дожидаться настоящего урагана и вскоре принес извинения.

Этот трек вообще не должен был звучать. Эта песня три года назад была слита в сеть, но была сразу же удалена ото всюду. Но в итоге она все-таки осталась в музыкальном каталоге. Меньше всего мне хотелось бы начинать свое утро с мысли, что я оскорбил друзей. Поэтому и говорю это сейчас,

– написал Дрейк в Instagram.

Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что в прошлом году Дрейку приписывали роман с Кайли Дженнер.

Джиджи Хадид



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