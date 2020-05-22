Хейли Болдуин прокомментировала новости о своих пластических операциях

22.05.2020, 18:55, Разное

В Instagram-аккаунтах, посвященных знаменитостям, часто можно увидеть сравнительные коллажи с фотографиями “до” и “после”. Предполагается, что на снимке слева звезда до пластических операций, а справа – уже после. Так, Хейли наряду с членами семьи Кардашьян-Дженнер – любимая героиня авторов таких коллажей. Впрочем, сама Болдуин отрицает факт пластических операций. Сегодня она резко ответила на обвинения все в том же Instagram.

Возмутило Хейли то, что на очередном коллаже сравнивается ее внешность, когда модели было всего 13 лет, и сейчас, когда в паспорте стоит цифра 23.

Коллаж раздора

Прекратите использовать снимки, которые редактировали визажисты. Фото справа это не то, как я выгляжу на самом деле. Я никогда не трогала свое лицо. Так что, если вы собираетесь сравнивать меня в 13 лет и 23 года, то используйте нормальную фотографию, которая не была так сильно отредактирована,

– пишет модель.

Болдуин объясняет, что фотографии, сделанные для журналов или рекламных кампаний, подвергаются сильной обработке. И в жизни она выглядит не так, как на подобных снимках.

Хейли Болдуин с отцом, 2011 год Хейли Болдуин, 2011 год

Хейли Болдуин, 2020 год