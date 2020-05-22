 

На МКС опробовали независимую от США российскую систему связи

22.05.2020, 18:53, Новости дня

Российские космонавты на борту Международной космической станции протестировали независимую от США высокоскоростную систему обмена информацией с Землей, сообщил космонавт Александр Скворцов.

«На российском сегменте появилась своя широкополосная система связи. И мне довелось ее опробовать: картинка потрясающая, как у хорошего цифрового телевидения, и голосовая задержка совсем маленькая», – передает РИА «Новости» слова Скворцова в материалах, размещенных на сайте «Роскосмоса».

Как добавил космонавт, «теперь у нас будет свой канал передачи данных, то есть возможность передавать большие пакеты телеметрической информации, независимо от наших американских коллег».

В настоящее время для передачи больших объемов информации со станции на Землю и обратно используются в основном американские спутники-ретрансляторы TDRS на платной основе.

Напомним, Японское агентство аэрокосмических исследований сообщало, что собирается доставить на МКС первого в мире общедоступного космического робота-аватара.

Тем временем, РФ готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей.



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