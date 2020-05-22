Кипр назвал сроки восстановления авиасообщения с другими странами

22.05.2020, 18:53, Новости дня

Республика Кипр начнет восстанавливать авиасообщение с другими странами с 9 июня, этот процесс будет проходить в два этапа, такое решение принял в пятницу Совет министров островного государства.

«Первая стадия охватит период с 9 по 19 июня. Вторая стадия начнется 20 июня», – передает ТАСС слова министра транспорта, коммуникаций и общественных работ Яннис Карусос.

Уточняется, что отели Кипра откроют двери 1 июня.

Напомним, уже в начале мая некоторые страны приступили к ослаблению ограничений из-за COVID-19.