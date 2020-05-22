Израильский инфекционист Кацман: Количество случаев заражения от каждого больного коронавирусом зимой в два раза больше, чем летом

22.05.2020, 18:50, Новости дня

Миру немного повезло, что эпидемия коронавируса началась, когда сезон гриппа завершился, иначе потери были бы еще больше. Такое мнение высказал в интервью изданию “ГОРДОН” старший врач инфекционного отделения Первого медицинского центра Тель-Авива Евгений Кацман.

“Особенность следующей зимы в том, что коронавирус будет циркулировать параллельно с гриппом. Они не мешают друг другу, не вытесняют друг друга. Поэтому последствия могут быть гораздо хуже, чем сейчас. В сезон больницы заполняют пациенты с осложнениями гриппа, которых у нас обычно много, и параллельно с ними будут поступать пациенты с коронавирусом. Надо сказать, что всему миру в этом году немного повезло, потому что коронавирус пришел, когда сезон гриппа завершился. Если бы коронавирус пришел раньше, картина была бы еще более тяжелой”, – рассказал собеседник.

По его словам, зимой вирус распространяется интенсивнее, чем летом.

“Коронавирус будет циркулировать и дальше. Все опасаются зимы, потому что при холодной температуре на различных поверхностях (кнопки лифтов, ручки автобусов и так далее) вирус живет дольше. И количество случаев заражения от каждого больного будет в два раза больше, чем летом”, – отметил Кацман.

Он сообщил, что в Израиле уже начали обследовать людей на антитела к коронавирусу, чтобы понять, какой процент населения переболел.

“Полагаю, исследование покажет 10–20% населения с иммунитетом. Однако мы знаем, что не у всех переболевших вырабатывается иммунитет. И еще не понимаем, что это означает. Мы еще не знаем, есть ли иммунитет у носителей. Не исключено, что они могут заразиться снова. Вообще, наличие антител необязательно определяет иммунитет. Человек, имеющий антитела, может снова заболеть. И, наоборот, у человека может не быть антител, а заболеть он не может. Мы еще многого не знаем”, – сказал доктор.

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По состоянию на 22 мая в Украине коронавирус подтвердили у 20 148 человек. За прошедшие сутки число инфицированных увеличилось на 442 человека. С начала эпидемии от коронавируса умерли 588, вылечились 6585 украинцев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,1 млн, из них более 1,95 млн вылечились, а 332,9 тыс. умерли.