COVID-19 в Британии. Более 350 умерших и 3 тыс. инфицированных за сутки

22.05.2020, 18:50, Новости дня

За последние сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончался 351 человек (на 13 больше, чем днем ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные в Twitter.

Таким образом, общее количество связанных с COVID-19 смертей достигло 36 393. Соединенное Королевство занимает по этому показателю первое место в Европе и второе в мире (после США).

С начала эпидемии коронавирусная инфекция была подтверждена у 254 195 человек (3287 – за последние сутки). Сколько из них выздоровели, неизвестно: такой статистики министерство здравоохранения Великобритании не публикует.

As of 9am 22 May, there have been 3,231,921 tests, with 140,497 tests on 21 May.

2,144,626 people have been tested of which 254,195 tested positive.

As of 5pm on 21 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 36,393 have sadly died. pic.twitter.com/tOO6oMwtK7

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 22, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,12 млн человек, из них более 333,4 тыс. умерли, а 1,96 млн вылечились.