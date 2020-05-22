 

Названы сроки первых результатов исследований вакцины от коронавируса в России

22.05.2020, 18:48, Новости дня

Первые результаты исследования вакцины от коронавируса в РФ появятся в начале июля, сообщил замдиректора НИИ Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Вакцина – это не лекарственный препарат, который создали. Безопасность формируется в длительных испытаниях на разных видах животных из клеточных линий, а потом только проводят испытания на добровольцах. Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно о вакцине судят через месяц – 45 дней. У нас в нашей стране появятся первые результаты в начале июля, которые будут свидетельствовать о том, что выбранная учеными стратегия оказалась верной или не верной», – передает РИА «Новости» слова Горелова.

Напомним, Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева начал набор добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины от коронавируса.

Ранее разработчики вакцины от коронавируса успешно испытали ее на себе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Эрдоган заявил о скором выходе Турции из кризиса

16.05 / Назван новый способ определения продолжительности жизни

12.04 / Историк моды Васильев госпитализирован в Коммунарку

28.04 / Медсестра на аутсорсе

02.04 / В РФ начались продажи новых MacBook Air

25.04 / Сопровождение бельгийского F-16 российскими Су-27 сняли на видео

16.05 / Financial Times опубликовала ответ посла РФ на свою недостоверную статью

08.05 / В Харьковском горсовете проходят обыски

15.05 / Холодов: На табачном рынке существует несколько схем минимизации налогов, которые должны быть ликвидированы

05.05 / Киев попросил поставить в Берлине памятник погибшим на войне украинцам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска