Личное: Как спасти Рамзана?!

22.05.2020, 18:45, Разное

Вчера вечером сразу несколько источников сообщили, что Рамзан Кадыров заболел коронавирусом.

Всё началось как обычное ОРВИ, но состояние стало ухудшаться, и главу Чечни доставили самолётом в Москву.



Фото: Соцсети

«Рамзана Кадырова доставили на самолете в Москву с подозрением на коронавирус. Сейчас [он] находится под наблюдением врачей». Источник ТАСС.

Состояние Рамзана врачи оценивают как стабильное, но не настолько хорошее, чтобы оставить его без присмотра.

Вопреки всем интернетам, лично я хорошо отношусь к Рамзану, хоть это сейчас и не модно. Надеюсь, что руководителя Чечни вылечат, как вылечили до этого и более сложных пациентов — Лещенко, Бабкину, Мишустин и Татьяну Навку.

Я же показывала, как и где их лечат, верно? Ну, думаю, у Рамзана условия точно не хуже. Да и парень он здоровый, молодой и красивый.

А вот теперь я хочу показать вам кадры, которые прислала моя читательница Инна:

Что это ужас на фотографиях? Это — не ужас, не концлагерь, не ГУЛАГ там какой-нибудь, не зиндан в горном ауле, а Льговская центральная районная больница, что в Курской области.

В такую высокотехнологичную палату доставили маму Инны с коронавирусом. Ну, чтобы тоже спасти, как и болеющего Рамзана. У нас ведь все граждане страны равны, правда?

«Мои родители проживают в Курской области, в маленьком городе, где в единственной больнице заболел весь персонал. В этом городе люди умирают от пневмонии целыми семьями. Я об этом не знала до тех пор, пока не заболели мои родители. Мама сейчас находится в той самой больнице, а которой отсутствует туалет и горячая вода. Персонал болеет, врач приходит раз в 2 дня ставить капельницу. В больнице не кормят».

Инна просит меня спасти её маму. Помочь с госпитализацией в нормальную больницу, где есть туалет.

Дорогая Инна, к сожалению, твои родители — не Рамзан Кадыров и не Надька Бабкина. Самолёт за ними выслать я не могу, ты уж прости. Был один — да за Рамзаном послали. Ну, и мест в столичных больницах осталось мало — Песков ещё страдает, его нужно лечить.

Несвоевременно, Инна, твоя мама болеет. Не вовремя и вообще не до тебя! Я ведь права, Владимир Владимирович, не до Инкиных нам стариков?