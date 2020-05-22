 

Мнение: Ночной зефир струит ЕФИР

22.05.2020, 18:42, Разное

ЕФИР – Единый Федеральный Информационный Реестр.

Это в России.

В других странах тоже создаются и работают подобные информационные реестры, с какими-то другими названиями.

В этих реестрах собираются всевозможные данные о гражданах – от стандартных анкетных ФИО, год, место рождения, гражданство, место проживания, семейное положение, образование, место работы и пр., пр., до полной медицинской карты, данных о прививках, вакцинации.

Дело это не новое, нужное. Удобно, когда паспортные или иные данные не надо заполнять, а можно мгновенно считать с электронной карты.

Проблема в другом –в контроле за использованием этой информации.

Не окажемся ли мы в лапах безжалостной цифровой власти, в электронном концлагере?

Специалист по информационным технологиям Игорь Ашманов рассказывает о своем видении этих проблем.

Сейчас, во время коронавирусной эпопеи, очень удобно под темной завесой заботы о здоровье и благополучии граждан, ввести законы о таких ЕФИРах.

Власть открыто говорит пока о двух соображениях.

Первое – это круто иметь полные и достоверные данные о всех физических лицах. Хотя это и спорно, круто или не круто.

Второе – для лучшего сбора налогов и контроля за доходами. Тут не поспоришь.

Источник: Теория элит



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