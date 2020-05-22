 

Названы 7 продуктов, употребление которых не принесет пользы во время диеты

22.05.2020, 18:30, Разное

Лето уже близко, и многие начали активно готовиться к сезону отпусков, приводя в норму свою фигуру. Специалисты назвали 7 продуктов, употребление которых не принесет пользы во время диеты и сведет на нет все старания.
В списке диетологов оказался такой популярный продукт, как сахар. Он является настоящим врагом для тех, кто хочет стать стройнее и привлекательнее. Некоторые не могут отказаться от сахара, поэтому его можно заменить сиропом агавы, стевией, эритритом, мёдом. Употребление фаст-фудов может не только добавить лишние калории, а даже стать причиной ожирения. Если исключить бургеры из рациона полностью сложно, лучше готовить такую пищу в домашних условиях и употреблять ее в первой половине дня.

Рис также вошел в Топ-7 вредных продуктов для похудения. Это связано с его калорийностью, поэтому лучше готовить вместо него гречку. Колбасные изделия не принесут никакой пользы ни для фигуры, ни для здоровья в целом.

Рекомендуется исключить из рациона различные сухарики, чипсы, семечки. В 100 г снеков содержится, в среднем, 500 ккал. К высококалорийным продуктам отнесли также питательные орехи. В 100 г вмещается 600 ккал, что составляет половину суточной нормы для человека, который пытается похудеть.

Газированные напитки и сладкие лимонады лучше не употреблять во время диеты. Вместо любимой кока-колы можно выпить несладкий чай, это поможет сохранить фигуру и намного полезнее для состояния здоровья.



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