Давид Манукян оправдался за люксовые браслеты Бузовой в клипе на песню «Журавли»

22.05.2020, 18:30, Разное

Давид Манукян оправдался за люксовые браслеты Ольги Бузовой в клипе на песню «Журавли», который был создан в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам блогера, он просил любимую снять украшения Cartier, но возникли непредвиденные обстоятельства.

В этом году россияне праздновали День Победы в условиях режима самоизоляции, введенного из-за пандемии COVID-19, но это не помешало сохранить торжественность момента. Во многом этому способствовали публикации артистов в социальных сетях, которые также лишились возможности выступать в этот праздник на главных площадках страны. Ольга Бузова и Давид Манукян порадовали поклонников кавер-версией песни «Журавли». В кадре они – влюбленные, которые оказались на передовой. Давид Манукян сыграл раненного солдата, а Ольга Бузова – его любимую, которая пробирается к своему герою сквозь лесные заросли.

Внимательные подписчики изучили клип, а после раскритиковали артистов за недочеты. Ольга Бузова подверглась критике из-за того, что была в браслетах от Cartier и не забыла, отправляясь на поле боя, нанести на лицо макияж. Манукян заявил, что не планировал делать полную инсценировку, а саму идею удалось воплотить за несколько часов. Ролик снимал знакомый в ближайшем парке, это было сделано для собственного удовольствия.

Что касается люксового украшения Ольги Бузовой, то оказалось, что снять его помешала техническая проблема. Избавиться от браслетов можно только при помощи специального ключа, а он в это время был в другой квартире. Про макияж любимой блогер напомнил, что желание оставаться красивыми было у женщин, как и косметика, и в военные годы.