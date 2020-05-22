 

Россияне оценили организацию дистанционного образования

22.05.2020, 18:30, Новости дня

Почти половина родителей (44%) учеников 11-х классов удовлетворены организацией дистанционного образования, об этом свидетельствуют результаты опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ провел исследование о нагрузке на школьников выпускных классов в связи с переходом на дистанционное обучение и об удовлетворенности дистанционным образованием различных групп учащихся. Результаты представлены на сайте организации.

Удовлетворены организацией дистанционного образования 44% родителей учеников 11-х классов, в той или иной степени. Среди учащихся колледжей и техникумов об этом информирует 74%, а среди студентов вузов – 82%.

Большинство родителей выпускников, оканчивающих 11й класс в этом году, отметили с переходом на дистанционный формат обучение увеличение учебной нагрузки ребенка. Об этом сообщили 62% родителей, причем о существенном возрастании нагрузки сообщили 36%. Напротив, отметили сокращение учебной нагрузки 24% родителей выпускников. Считают, что нагрузка осталась на прежнем уровне 13%.

Мнение, что переход на дистанционный режим образования увеличил нагрузку на учителей, поддерживает каждый второй родитель школьников выпускных классов – 56%. О том, что это скорее сократило нагрузку на преподавателей, информирует 25%, а считают, что объем нагрузки не изменился 9%.

Также 65% родителей учащихся 11-х классов считают, что финальную аттестацию в формате ЕГЭ необходимо организовать в конце июня–начале июля текущего года. Также каждый пятый считает, что лучше провести это мероприятие в начале августа (19%), а 13% назвали другие периоды для проведения экзаменов.

Опрос проведен 14-16 мая 2020 года посредством телефонного интервью среди 1 тыс. 92 респондентов – родителей выпускников школ, гимназий, лицеев.  Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%. Кроме того, в опросе приняли участие 400 учащиеся колледжей и техникумов. Предельная погрешность в этом случае составляет 4,9%. Среди опрошенных 800 студентов вузов предельная погрешность – 3,5%.



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