 

Суд не стал арестовывать фигуранта дела о пожаре в доме престарелых в Москве

22.05.2020, 18:30, Новости дня

Пресненский суд Москвы отказался арестовывать фигуранта дела о пожаре в доме престарелых «Третий возраст», сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Судом отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колодного Александра Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности)», – сказала она РИА «Новости».

Напомним, следователи задержали первого фигуранта уголовного дела о пожаре в доме престарелых на западе столицы, СК потребовал его ареста.

В результате пожара в доме престарелых на западе российской столицы были спасены 50 человек, погибли четверо. Еще 16 человек пострадали. Причиной пожара мог стать взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Анонсировано совещание Путина с губернаторами по коронавирусу

09.04 / Собянин поручил штрафовать нарушителей карантина за езду на автомобиле по Москве

15.05 / Женщине предстоят две операции, после того как сосед спустил на нее собаку

29.04 / Вратарь Пепе Рейна собирает завершить карьеру в следующем году

13.04 / Пекин опроверг заявления о «дискриминации африканцев» в Китае

12.04 / В Общественной палате оценили президентскую квоту

07.04 / S7 получила разрешения на вывоз россиян из Таиланда и Японии

10.05 / Триполи в воскресенье подвергся бомбардировке

16.04 / Оргкомитеты ЕВРО высказались об организации турнира после переноса

29.04 / Великобритания вышла на третье место в мире по числу смертей от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска