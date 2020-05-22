Суд не стал арестовывать фигуранта дела о пожаре в доме престарелых в Москве

22.05.2020, 18:30, Новости дня

Пресненский суд Москвы отказался арестовывать фигуранта дела о пожаре в доме престарелых «Третий возраст», сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Судом отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колодного Александра Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности)», – сказала она РИА «Новости».

Напомним, следователи задержали первого фигуранта уголовного дела о пожаре в доме престарелых на западе столицы, СК потребовал его ареста.

В результате пожара в доме престарелых на западе российской столицы были спасены 50 человек, погибли четверо. Еще 16 человек пострадали. Причиной пожара мог стать взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела.