Похудевшая Екатерина Скулкина впечатлила фанатов цветущим видом

22.05.2020, 18:30, Разное

Недавно актриса Екатерина Скулкина разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, порадовавший её поклонников довольно приятным преображением. Звезда Comedy Woman продемонстрировала результаты своего похудения и порассуждала о любви.

Стоит отметить, что многие коллеги артистки, находящиеся сейчас на карантине, на своих страницах в соцсетях нередко жалуются, что вынужденный отказ от активной деятельности не лучшим образом сказывается на их фигурах. В свою очередь, Екатерина Скулкина демонстрирует абсолютно противоположный результат: ранее она сообщила, что смогла похудеть на целых 20 килограммов, а совсем недавно опубликовала свежее селфи, весьма впечатлившее подписчиков. На фотоснимке телезвезда запечатлена сидящей в салоне автомобиля, при этом её помолодевшее лицо озаряет зрителей своей радостной улыбкой и сияющими глазами.



Примечательно, что фото красавица сопроводила длительной романтической тирадой о любви, цитирующей известного писателя Олега Батлука. В ней вышеуказанное высокое понятие сравнивается с “единственным багажом”, который можно взять с собой в “ангельский поезд”, и с “валютой”, которая ценится в раю. “Любовь – это единственное родимое пятно на одинаковых душах, по которому мы, любящие, узнаем друг друга на небесах”, – так строками творца Скулкина охарактеризовала любовь. К слову, многие поклонники предположили, что именно это чувство произвело с актрисой такие разительные перемены.