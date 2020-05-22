Первая векторная вакцина от COVID-19 показала эффект в ранней фазе исследования на людях

22.05.2020, 18:25, Разное

Завершилась первая фаза клинического исследования векторной вакцины против коронавируса SARS-COV-2 производства компании CanSino Biologics. Результаты опубликованы в журнале The Lancet. Вакцина продемонстрировала хороший профиль безопасности, она легко переносилась добровольцами, вызывала появление специфических Т-клеток и выработку антител.

Испытание вакцины CanSino началось в один день с испытанием вакцины компании Moderna, 16 марта. Поэтому обе эти вакцины можно по праву называть первыми экспериментальными вакцинами против COVID-19, которые начали изучать на людях. И это первые полные данные о клиническом исследовании I фазы вакцины против SARS-COV-2, опубликованные в рецензируемом научном журнале.



Ученые раскритиковали публикацию о промежуточных успехах первой вакцины против COVID-19

Эксперты считают, что обнародованные данные не позволяют судить даже о ранних критериях эффективности вакцины.

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Векторная вакцина разработана на основе ослабленного (лишенного патогенности) аденовируса. В его геном встроен фрагмент (ген) вируса SARS-CoV-2. Аденовирусы должны доставлять гены SARS-CoV-2 в организм человека. К белкам болезнетворного вируса, за синтез которых отвечают эти гены, у людей вырабатываются антитела.

В исследовании фазы I участвовали 108 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Оно показало, что одна доза новой векторной вакцины на основе аденовируса 5-го типа (Ad5-nCoV) вызывает выработку специфических антител и Т-клеток через 14 дней. Ученые оценивают его результаты как «обещающие по состоянию на 28 дней после введения». Финальную оценку уровня антител в крови участников авторы планируют провести через полгода.

«Эти результаты необходимо интерпретировать с осторожностью. Способность вызывать выработку антител не означает, что вакцина обязательно защитит людей от COVID-19», – сказал профессор Вей Чен (Wei Chen) из Пекинского института биотехнологии.

Участники исследования были разделены на три группы в зависимости от дозы вакцины, которую они получали. Легкие или умеренные побочные эффекты наблюдались у 83% людей, получивших низкую дозу, и у 75%, получивших высокую. Они полностью исчезали в течение 48 часов.

В Ухане начинается клиническое исследование фазы II этой вакцины. В нем участвуют 500 человек: 250 получат вакцину в средней дозировке, 125 – в низкой, и еще 125 – группа плацебо (контрольная). В это исследование, наряду с другими, будут включены участники старше 60 лет.

Может ли эта вакцина действительно защитить людей от COVID-19, должно показать исследование фазы III, в котором профилактическое действие вакцины будет проверено в реальной жизни.