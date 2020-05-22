Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате

22.05.2020, 18:25, Новости дня

Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата). Президент Украины ответил, что по закону госсобственностью управляет украинский кабинет министров, а не глава украинского государства.

Зеленский сослался на первый пункт статьи 5 украинского закона "Об управлении объектами государственной собственности" и пятый пункт 116 статьи украинской Конституции, сообщает "Интерфакс".

Электронная петиция с призывом к президенту Зеленскому по поводу передачи Киево-Печерской лавры от УПЦ (МП) к ПЦУ была опубликовано 15 апреля 2020 года на сайте президента Украины. С этого времени обращение набрало необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

В обращении отмечалось, что лавра уже тысячу лет является одной из величайших святынь украинского народа. В нем подчеркивалось, что Православная церковь Украины признана Константинополем и считается единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии.