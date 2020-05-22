Русская вдова нигерийского принца воюет с сыном из-за чернокожей невестки
22.05.2020, 18:25, Новости дня
В "Прямом эфире" – продолжение истории бурной жизни Натальи Ведениной из Челябинска – ставшей известной в СМИ как вдова нигерийского принца.
Муж, от которого она родила двойняшек, скончался, а спустя время Наталья познакомилась с полицейским из Ганы и собирается за него замуж.
Сейчас в семье Натальи – сплошные скандалы из-за того, что ее старший сын Анатолий оставил свою русскую жену, тоже Наталью, и сошелся с нигерийкой Дженнифер Али.
Девушка три года преподавала английский в Москве, но ради Анатолия, с которым они познакомились по Интернету, переехала в Череповец. Причем, живут они в квартире вместе с Ведениной и ее детьми от нигерийского принца.
У Натальи это вызывает сильное раздражение, поскольку кормить взрослого сына и его новую избранницу она не намерена.
Устраивает скандалы и пока еще официальная жена Анатолия: в студии программы она публично дала затрещину мужу, пыталась вцепиться в волосы любовнице мужа и накинулась с упреками на свекровь, из-за которой, по ее мнению, Анатолий увлекся африканкой.
При этом женщины предполагают, что Дженнифер практикует черную магию и могла приворожить его своими обрядами.
По крайней мере, сестра Натальи Татьяна Приходько рассказывает: 24-летняя девушка закрывается в комнате и проводит там колдовские обряды с "какими=то куколками".
Дженнифер в свое оправдание говорит, что на ее родине такие ритуалы помогают понравиться людям, однако в ситуации с Натальей она признает: это не работает.
Есть ли будущее у сына Ведениной с новой возлюбленной? Почему ее не может принять Наталья, которая сама предпочитает чернокожих мужчин?
Действительно ли Анатолий – весь в кредитах, которые повесил на супругу, и на что он собирается жить с молодой возлюбленной?
Зачем ей простой парень из Череповца? И прав ли психолог, предполагая, что Анатолий перенесет на Дженнифер всю свою ненависть к молодым африканцам матери, которым не мог противостоять?
Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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