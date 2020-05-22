Вакцина, прирост зараженных, восстановление экономики: комментарии экспертов

22.05.2020, 18:25, Новости дня

Первые результаты клинических испытаний вакцины против коронавируса появятся в начале июля 2020 года.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что в РФ прирост заболевших COVID-19 сократился до 2-3%, что, по ее мнению, демонстрирует спад пандемического процесса.

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев сообщил "Интерфаксу" о том, что большая часть субъектов РФ к началу июня будет готова к переходу к полному восстановлению функционирования экономики и всей инфраструктуры.

По данным на 22 мая, в РФ выявлено 326,448 случаев заражения коронавирусной пневмонией, из них 8894 за минувшие сутки. 99,825 человек выздоровело, 3249 скончались.